В Подмосковье задержали москвичку по делу об обмане мужчины на 1,8 млн рублей

Житель Подмосковья лишился 1,8 млн рублей после звонков неизвестных. Полицейские задержали предполагаемую участницу мошеннической схемы, выполнявшую роль курьера.
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