В Архангельской области опровергли работу мобильных АЗС

В Архангельской области отсутствуют официальные мобильные автозаправочные станции. Распространяемые в информационном пространстве графики их работы являются недостоверными и направлены на дестабилизацию обстановки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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