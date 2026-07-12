Кейхилл о продолжении работы в команде Синнера: «В конце года мы обсудим, что будет лучше для Янника»

Даррен Кейхилл не знает, останется ли в команде Янника Синнера на следующий год. – Заключили ли вы сегодня какое-то пари с Янником? Хотели бы вы рассказать о своих планах на будущее? – В этом году у нас нет никаких пари (смеется).
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