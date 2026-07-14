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Аналитик предсказал курс доллара к концу лета

Аналитик предсказал курс доллара к концу лета

К концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. Такое предсказание сделал инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует Bankiros Аналитик напомнил, что в начале лета россияне сократили покупки валюты на 16 миллиардов рублей.

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