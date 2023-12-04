Аэропорт Актау приступил к созданию СЭЗ

Международный аэропорт Актау проходит первый этап внедрения специальной экономической зоны (СЭЗ) на своей территории, а именно уже преступил к сбору необходимых для создания специальной экономической зоны (СЭЗ) документов.
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