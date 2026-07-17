South Korea Bets on Red Sea Route as Hormuz Disruptions Persist

Since the Iran war disrupted shipments through the Strait of Hormuz in early March, South Korea has been increasingly betting on the Red Sea route and the Saudi export terminal of Yanbu to load oil on tankers and ship it to Asia.
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