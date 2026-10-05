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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 010 подписчиков

Лицемерные пидорасы

Ну разве можно писать про этих лживых лицемерных пидорасов без ругательств? Нет, это решительно невозможно!Сейчас я на примерах покажу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вера смелых
Вера смелыхизменено

На картах видим мы котлы. В котлах тех "варятся" хохлы. Но те котлы - имей в виду! - Не те, что ждут хохлов в Аду! Судьба для всех, предавших Род , Свое возмездие даёт : Тем, кто повинен в ВЕРА-ломстве, - Гнилое слабое потомство. Тех, кто попрал отцов могилы - лишит последней Рода силы. А симбиоз жида с бандерой Накажется высокой мерой: Лишением родной земли, Чтоб возродиться не смогли. Чтоб на загаженных руинах - говно, как символ Усраины.

Профиль пользователя Бендер Задунайский
Бендер Задунайский

История циклична . Эта блядская парочка - володимир и толстожопая олена повторят судьбу четы Мусоллини . Возможно не буквально , но то , что хохлы сами "распнут" пианиста-наркомана и его скумбрию точняк ...

Профиль пользователя Интеллектуал Неомаргинал
Интеллектуал Неомаргинал

Почему никто не говорит о самом главном? Почему еврей Зеля заботится об украинском народе? Почему националистически настроенный Азов до сих пор поддерживает этого лицедея? Почему в нашей периодике спутаны понятия национализм и фашизм. Почему, этот, якобы, традиционный немец Мерц целуется с этой отребью, которую хотели искоренить его предки? Почему ничего не понимает украинский народ, куда его завела собственная глупость и непонимание того, откуда появился этот клоун?