НАТО на маршруте МТК «Север – Юг» и прагматичные партнёры на берегах Каспия

Азербайджан начал активно сотрудничать с НАТО в военной сфере Вооружённые силы Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнёрству», сообщило бакинское агентство Report со ссылкой на военное ведомство страны.