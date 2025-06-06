Семьи детей, топтавших флаг в Обнинске, решили лишить гражданства. «Они не иностранцы»

Следствие займется лишением гражданства семей детей, топтавших флаг в Обнинске Власти Калужской области намерены лишить гражданства семьи бывших мигрантов, дети которых топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске.
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