В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина и его друга

В Москве в ночь на воскресенье, 9 июня, 47-летний Роман Медведкин напал с ножом на руководителя АНО «Цифровые платформы», бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова.