В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина и его друга

В Москве в ночь на воскресенье, 9 июня, 47-летний Роман Медведкин напал с ножом на руководителя АНО «Цифровые платформы», бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова.
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