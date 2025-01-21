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Несекретные материалы

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Эксперт предложил поделить Финский залив, чтобы выдавить российский флот из Балтийского моря

Эксперт предложил поделить Финский залив, чтобы выдавить российский флот из Балтийского моря

В Балтийском море необходимо создать совместную дополнительную зону для Финляндии и Эстонии. С таким предложением выступил эстонский эксперт по международным отношениям и исполнительный директор консалтинговой компании Nordic West Office Ристо Пенттиль.

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