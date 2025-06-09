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Рязанские новости

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Фигуранту по делу рязанского экс-министра Ерпылеву продлили запрет действий

Фигуранту по делу рязанского экс-министра Ерпылеву продлили запрет действий

Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство о продлении срока применения запрета определенных действий в отношении Виталия Ерпылева, фигуранту по уголовному делу бывшего министра строительного комплекса Дмитрия Василевского.

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