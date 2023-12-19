Tesla возместит отмененные в Германии электромобильные льготы

Tesla возместит отмененные в Германии электромобильные льготыНемецкое Министерство экономики и защиты климата объявило, что с 17 декабря закрыт прием новых заявок на получение субсидий при покупке электромобиля.
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