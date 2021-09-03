Святая красота: Караулова вывезла 3-месячного сына из страны ради крестин

Стало понятно, зачем певица улетела с сыном из страны. Фото с крестин сына Юлианны Карауловой @yulianna_karaulova/instagram@yulianna_karaulova/instagramЮлианна Караулова на днях совершила первый авиаперелет с сыном, которого она родила в конце мая.