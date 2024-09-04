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Петербургский дневник

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Профессор СПбГУ Ирина Новикова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Профессор СПбГУ Ирина Новикова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин Указом президента РФ Владимира Владимировича Путина профессор СПбГУ Ирина Новикова удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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