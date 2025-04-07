Член экипажа подлодки «Комсомолец» вспомнил, как чуть не замерз насмерть

В России вспомнили погибших моряков-подводников с атомной лодки «Комсомолец». Она получила критические повреждения при возвращении на базу 7 апреля 1989 года, из-за чего начался пожар и 42 из 69 членов экипажа погибли.
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