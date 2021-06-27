На российских каналах не хотят слышать правду об Украине. Только «ха-ха-ха». Интервью с Василием Волгой. Часть 2.

Во второй части интервью «Антифашисту» Василий Волга рассказывает о принципиальных ошибках, которые совершала Россия на Украине до майдана, судьбе Русского мира и информационно-пропагандистских программах, которые забалтывают реальные проблемы.
Во второй части интервью «Антифашисту» Василий Волга рассказывает о принципиальных ошибках, которые совершала Россия на Украине до майдана, судьбе Русского мира и информационно-пропагандистских программах, которые забалтывают реальные проблемы.
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