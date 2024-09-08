Единый день голосования

8 сентября в России состоятся выборы различного уровня. В 21 субъекте пройдут прямые выборы глав регионов, еще в 4 субъектах глав регионов выберут члены парламентов, в 13 регионах россияне будут выбирать членов парламентов, в двух — глав городов, в 22 субъектах пройдут выборы муниципальных депутатов.