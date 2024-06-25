Энтузиаст превращает The Witcher 3: Wild Hunt в культовую “Готику” Благодаря релизу пр...

Энтузиаст превращает The Witcher 3: Wild Hunt в культовую “Готику”Благодаря релизу продвинутого инструмента для создания модификаций REDkit для The Witcher 3: Wild Hunt сообщество игры заметно оживилось в попытке изучить его возможности и создать нечто действительно уникальное.
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