Энтузиаст превращает The Witcher 3: Wild Hunt в культовую “Готику” Благодаря релизу пр...

Энтузиаст превращает The Witcher 3: Wild Hunt в культовую “Готику”Благодаря релизу продвинутого инструмента для создания модификаций REDkit для The Witcher 3: Wild Hunt сообщество игры заметно оживилось в попытке изучить его возможности и создать нечто действительно уникальное.