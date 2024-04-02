Российский рынок не показывает выраженной динамики на старте торгов

Российский рынок открыл торги во вторник, 2 апреля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,22%, до 3370,67 пункта, индекс РТС прибавляет 0,16%, до 1149,61 пункта.