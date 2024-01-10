Путин приблизился к США. Байдена винят во всех грехах. Самый жаркий год: Главное к утру

Президент Владимир Путин полетел на Чукотку. Редакция «Капитала Страны» подготовила подборку главных событий, произошедших к утру среды, 10 января: Эксперт: Байден виновен в уничтожении Украины Copernicus: 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений Списан со счетов: вокруг страшной ….