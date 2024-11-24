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Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине

Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине

Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о российском ответе на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо пригласить Кустурица, иностранных представителей СМИ, Российских журналистов и т.д и осветить передачу родственникам погибших наемников, иностранных военных перед посольствами этих государств... Пусть весь мир видит кто воюет против мирного населения России, кто уничтожает православных, детей, стариков, какое горе они принося народу... Это будет куда доходчивее, чем это представляют политические, военные &quot;элиты&quot; этих государств....
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13 час.
Андрей Комарчев
Это правильно! Так и надо сделать! Передать тела наёмников посольствам их стран!
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12 час.

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