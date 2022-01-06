Конец евразийского мифа

Очень много слов сказано аналитиками про закономерный итог особого пути Казахстана с точки зрения формирования единой нации, про величайшего елбасы, с которым Путин ручкался буквально перед Новым годом в Питере, а теперь его ищут где-то под Ростовом рядом с землями зажиточного местного жителя Виктора Януковича, про великие идеи евразийства с поклоном к Великой России, так радовавшие сердца отечественных патриотов-чиновников и журналистов-чиновников времен президентства Владимира Путина.