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Женщина выпала из балкона на 4 этаже в центре Читы

Женщина выпала из балкона на 4 этаже в центре Читы

Травмированную читинку увезли в больницу.Прохожие на улице Бутина утром 17 мая заметили травмированную женщину, предположительно, она выпала из балкона квартиры на 4 этаже, сообщили корреспонденту «Царьград Забайкалье» в пресс-службе краевого УМВД.

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