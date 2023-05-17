Женщина выпала из балкона на 4 этаже в центре Читы

Травмированную читинку увезли в больницу.Прохожие на улице Бутина утром 17 мая заметили травмированную женщину, предположительно, она выпала из балкона квартиры на 4 этаже, сообщили корреспонденту «Царьград Забайкалье» в пресс-службе краевого УМВД.