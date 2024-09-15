Экс-премьер Украины назвал высокой оценкой работы RT критику Госдепа США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT оценил заявление спецпосланника и координатора центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймса Рубина о том, что RT — одна из причин, по которой весь мир не так сильно поддерживает Украину.