Экс-премьер Украины назвал высокой оценкой работы RT критику Госдепа США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT оценил заявление спецпосланника и координатора центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймса Рубина о том, что RT — одна из причин, по которой весь мир не так сильно поддерживает Украину.
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