Йомсвикинги — языческий рыцарский орден Обычно, когда речь идёт о викингах, вспоминается Скандинавия — Дания, Швеция, Норвегия.
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Йомсвикинги — языческий рыцарский орден Обычно, когда речь идёт о викингах, вспоминается Скандинавия — Дания, Швеция, Норвегия.
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