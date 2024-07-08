Очередной несчастный случай с падением ребёнка из окна случился в Нижнем Новгороде 8 июля.В Нижнем Новгороде 3-летний ребёнок выпал из окна шестого этажа на проспекте Кораблестроителей, сообщает МЧС России.
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