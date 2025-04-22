В мэрии Челябинска не приняли решения о завершении отопительного сезона

Власти Челябинска не торопятся отключать отопление в городе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднесуточная температура атмосферного воздуха в областном центре вышла на уровень +8 градусов по Цельсию.
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