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В мэрии Челябинска не приняли решения о завершении отопительного сезона

В мэрии Челябинска не приняли решения о завершении отопительного сезона

Власти Челябинска не торопятся отключать отопление в городе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднесуточная температура атмосферного воздуха в областном центре вышла на уровень +8 градусов по Цельсию.

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