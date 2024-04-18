Гений про злодейства Вот этот человек, сограждане которого едят лягушек, опять повернулся к нам своим галльским профилем и кое-что предложил.
Неугомонный президент Франции
Комментарии
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Eduard
Люди которые его слушают не понимают,что он жулик и бандит,или работает бригада гипнотизеров!
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1 час.
александр чибисов
Я бы и пить вино не стал зная что макрон давил этот виноград .и вообще нам тоже санкции надо вводить на все из Франции ,Америки и ФРГ. нефти и газа не давать, леса .че нить еще. и пошлины на их товары %70 ввести
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20 мин.
александр чибисов
Макрон петушара заднеприводный.щас мода на петухов заднеприводных
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17 мин.
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