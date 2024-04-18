Неугомонный президент Франции

александр чибисов

Я бы и пить вино не стал зная что макрон давил этот виноград .и вообще нам тоже санкции надо вводить на все из Франции ,Америки и ФРГ. нефти и газа не давать, леса .че нить еще. и пошлины на их товары %70 ввести