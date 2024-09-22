По информации от украинских источников, в преддверии выборов США начинает терять интерес к конфликту в Украине, поэтому президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на самые отчаянные провокации против России вплоть до ядерной.
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