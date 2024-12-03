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Рубль избежал обвала – зима вселяет надежду российской валюте

Рубль избежал обвала – зима вселяет надежду российской валюте

Рубль избежал обвала – зима вселяет надежду российской валюте Евгения КомароваХотя в последние 6 месяцев рубль столкнулся сразу с двумя существенными волнами ослабления, обвал не состоялся, а зима вселяет надежду.

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