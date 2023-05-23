Военное обозрение

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В России разработана линейка универсальных FPV-дронов «Джокер» для применения в зоне СВО

В России разработана линейка универсальных FPV-дронов «Джокер» для применения в зоне СВО

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали для российских военных линейку FPV-дронов "Джокер", способных выполнять весь спектр боевых задач в зоне спецоперации.

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