Джадд Трамп сделал максимум в финале турнира Turkish Masters 2022 по снукеру

Джадд Трамп сделал максимальный брейк в 147 очков в десятом фрейме финального матча турнира Turkish Masters 2022 по снукеру против Мэттью Селта и установил лидерство со счетом 7-3, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Turkish Masters 2022 Результаты, турнирная таблица Turkish Masters 2022 Квалификация Turkish Masters 2022 Расписание трансляций Turkish Masters 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Джадд Трамп сделал шестой максимальный брейк в своей карьере в финале турнира Nirvana Turkish Masters 2022 по снукеру против Мэттью Селта.