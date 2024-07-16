«Муж был против», — Натали раскрыла главный запрет ушедшего по собственной воле супруга

Артистка Натали, хотя и является знаковой и знаменитой персоной, всегда делает выбор в пользу семья. Казалось бы, с кем может советоваться и к кому может прислушиваться звезда телевизионных экранов? Девушка может позволить себе выполнять любые свои прихоти, но она всегда считалась с мнением своего мужа, которое было для нее эталонным.