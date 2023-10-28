«Закончившиеся» российские ракеты поразили цели в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаиле, уничтожен командный пункт ВСУ под Купянском

«Закончившиеся» российские ракеты вновь поразили цели киевского режима на ряде территорий. Нужно напомнить, что ранее в западной прессе вышли несколько материалов, в которых утверждалось, что Россия якобы «приостановила применение крылатых ракет воздушного базирования, создавая запас на зиму – для применения против объектов энергетической инфраструктуры».