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«Закончившиеся» российские ракеты поразили цели в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаиле, уничтожен командный пункт ВСУ под Купянском

«Закончившиеся» российские ракеты поразили цели в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаиле, уничтожен командный пункт ВСУ под Купянском

«Закончившиеся» российские ракеты вновь поразили цели киевского режима на ряде территорий. Нужно напомнить, что ранее в западной прессе вышли несколько материалов, в которых утверждалось, что Россия якобы «приостановила применение крылатых ракет воздушного базирования, создавая запас на зиму – для применения против объектов энергетической инфраструктуры».

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