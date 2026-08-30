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Равил хәзрәт Бикбаев: «Ник минем белән шундый хәл булды? - дип уйлау бик зур хата»

Равил хәзрәт Бикбаев: «Ник минем белән шундый хәл булды? - дип уйлау бик зур хата»

Казанның Әмәт мәчете имам-хатыйбы Равил хәзрәт Бикбаев авырлык килгәндә укый торган догалар турында сөйләде.

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