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"Америки не будет". Что Жириновский предсказал о выборах США в 2024 году?

"Америки не будет". Что Жириновский предсказал о выборах США в 2024 году?

Фото: State Duma Russia/Globallookpress Очередное пророчество Жириновского начало сбываться, на этот раз о выборах в США в 2024 году.

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Комментарии
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Александр Макеев
Если ещё раз будет покушение на Трампа, то это действительно всколыхнёт население США. Причём, если это очевидно для всех совершат спецслужбы США, то гражданская война в США станет реальностью. Если же Трам опять выживет и выборы президента в США состоятся и демократы сфальсифицируют результат выборов в свою пользу, когда при опросах перед выборами за Трампа 60%, а за его противника только 40%, а по сфальсифицированным данным будет объявлено за Трампа только 47,9%, а за его оппонента целых 50,8% (остальные бюллетени &quot;испорчены или недействительны&quot;, или отданы за третьего кандидата - Кеннеди), то это взорвёт ситуацию! Сторонники Трампа возьмутся за оружие и начнут громить всё, что связано с демократами...
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