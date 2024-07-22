"Америки не будет". Что Жириновский предсказал о выборах США в 2024 году?

Александр Макеев

Если ещё раз будет покушение на Трампа, то это действительно всколыхнёт население США. Причём, если это очевидно для всех совершат спецслужбы США, то гражданская война в США станет реальностью. Если же Трам опять выживет и выборы президента в США состоятся и демократы сфальсифицируют результат выборов в свою пользу, когда при опросах перед выборами за Трампа 60%, а за его противника только 40%, а по сфальсифицированным данным будет объявлено за Трампа только 47,9%, а за его оппонента целых 50,8% (остальные бюллетени "испорчены или недействительны", или отданы за третьего кандидата - Кеннеди), то это взорвёт ситуацию! Сторонники Трампа возьмутся за оружие и начнут громить всё, что связано с демократами...