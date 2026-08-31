В Крыму пообещали не поднимать цену АИ-95 выше 100 рублей за литр

С 1 сентября топливо поступит в значительно большем объеме, а ценовой ориентир закрепят на стелах заправок по всей республике Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что с 1 сентября стоимость бензина марки АИ-95 на двух крупных автозаправочных станциях (АЗС) не превысит 100 рублей за литр, сообщил он в своем канале в мессенджере "Макс".
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