Мария Захарова обвинила правительство Германии в разрушении отношений

Мария Захарова на ВЭФ заявила, что Германия разрушает десятилетия позитивных отношений с Россией. Правительство ФРГ обвиняет Россию в инциденте с беспилотником и заявляет о контрмерах, включая закрытие консульства в Бонне и ужесточение въездного контроля.