Синоптики спрогнозировали метель и гололед в Москве 16 декабря

Облачно, осадки (снег, мокрый снег, местами сильный), местами метель, налипание снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица, заносы на дорогах — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 16 декабря.
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