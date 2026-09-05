В Кургане полпред Жога сообщил, что следующий форум «Утро» пройдет в ЯНАО. Видео

Следующий молодежный форум «Утро» пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом полномочный представитель президента в УрФО объявил на закрытии форума в Кургане.
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