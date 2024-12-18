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За сутки жертвами сосулек в Петербурге и Ленобласти стали двое

За сутки жертвами сосулек в Петербурге и Ленобласти стали двое

За сутки в Петербурге и Ленобласти сразу двое жителей стали жертвами не сбитых с крыш домов сосулек. В Кировском районе Северной столицы пострадала школьница, а в Гатчинском районе 47 региона — 35-летний мужчина.

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