За сутки жертвами сосулек в Петербурге и Ленобласти стали двое

За сутки в Петербурге и Ленобласти сразу двое жителей стали жертвами не сбитых с крыш домов сосулек. В Кировском районе Северной столицы пострадала школьница, а в Гатчинском районе 47 региона — 35-летний мужчина.
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