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Лоуренс Фрэнк: «Пол Джордж может подписать продление до первого июля или попробовать выйти на рынок свободных агентов»

«Сделка должна быть выгодной для обеих сторон. В какой-то момент в сезоне мы дошли до точки, в которой решили прерваться и отложить разговор до конца чемпионата.

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