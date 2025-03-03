Алексеев стал вице-губернатором Курганской области

В Курганской области произошли значительные кадровые изменения в правительстве. Андрей Алексеев, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора, назначен на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.
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