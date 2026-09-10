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Новости Липецка

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Липецкая область выплатила 2 млн рублей субсидий за за работу ветеранов и инвалидов

Липецкая область выплатила 2 млн рублей субсидий за за работу ветеранов и инвалидов

За приём на работу граждан с инвалидностью компании получают 6 МРОТ, для остальных категорий — 3 МРОТ.

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