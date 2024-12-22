Анатолий Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.
Передоз пэрэмогином
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Всё правильно. Вот если бы до ума первых лиц такое доходило во время, они бы многое иначе делали. А то проявлять гуманность, давать сертификаты на жилье и т. п. заклятому врагу??
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11 час.
Игорь Ткачук
Дан приказ ему, "зелику", на Запад...
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8 час.
Виктор Шилин
Эти евроЗели и без приказа скоро на запад сдриснут. У них там всё налажено для безбедной старости.
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4 час.
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