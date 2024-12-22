Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Из 30 млн. потенциальных бойцов - русофобов только несколько тысяч - это почти ничего.....«Они тут не нужны...
  • Ed
    Забавно, что ссылки идут на вражью прессу, нашей уже давно не верят?"Враг празднует м...
  • Балу -
    Это всё красивые слова... Очень хотелось бы увидеть реальные шаги по ужесточению и ограничению мигрантской политики...«Они тут не нужны...

Передоз пэрэмогином

Передоз пэрэмогином

Анатолий  Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Всё правильно. Вот если бы до ума первых лиц такое доходило во время, они бы многое иначе делали. А то проявлять гуманность, давать сертификаты на жилье и т. п. заклятому врагу??
Ответить
11 час.
Игорь Ткачук
Дан приказ ему, &quot;зелику&quot;, на Запад...
Ответить
8 час.
Виктор Шилин
Эти евроЗели и без приказа скоро на запад сдриснут. У них там всё налажено для безбедной старости.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх