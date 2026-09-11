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Когда будет пятница, 13-е в 2026 году и почему ученый назвал ее "Судным днем"

Когда будет пятница, 13-е в 2026 году и почему ученый назвал ее "Судным днем"

Наверное, все люди слышали, что пятница, 13-е число – это день неприятностей, опасный, несчастливый день.

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