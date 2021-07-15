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В Москве началось заседание по иску Навального к Пескову

В Москве началось заседание по иску Навального к Пескову

Москва, 15 июля. В Пресненском районном суде столицы проходит заседание по иску против Дмитрия Пескова.

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Игорь Сухоруков
Может пора прекратить играть в демократию с Навальным и его гопниками, нужно относится к нему как простому гражданину в жизни так и в местах лишения свободы. Власти боятся создать ему трудности в жизни, а простому человеку не боятся.

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