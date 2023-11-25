Активы фондов США выросли до рекордных $5,76 трлн

Активы фондов денежного рынка выросли до нового рекордного максимума, поскольку процентные ставки выше 5% и Федеральная резервная система, которая теперь, возможно, закончила повышение ставок, заставили инвесторов хранить больше наличных.
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