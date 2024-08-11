Приложение Rutube удалили из App Store

Напряженная борьба между крупнейшими игроками на рынке онлайн-сервисов продолжается. На этот раз в центре внимания оказалось популярное приложение для видеохостинга RuTube, которое было удалено из App Store.
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